قالت مصادر رسمية أردنية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم يوم الخميس، وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم مركبات على أحد الطرق الخارجية في جنوب الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصادر في الدفاع المدني قولها، ان "فرق الدفاع المدني قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفين إلى مستشفى الأمير علي ومستشفى الكرك الحكومي. وحالة المصابين العامة بين البالغة والمتوسطة".

وذكرت الوكالة ان حادث التصادم وقع بين شاحنة نقل وحافلة ركاب متوسطة تابعة لإحدى الشركات الخاصة على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة، جنوب عمان.

وكان ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح مختلفة بحادث سير في 25 تشرين أول الماضي شمال الأردن.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى مصرع 688 شخصاً وإصابة أكثر من 14 ألفاً آخرين في حوادث مرور العام 2015، حيث تعد حوادث المرور من أبرز أسباب الوفيات في الأردن، وتقع غالباً نتيجة سوء أحوال الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

سيريانيوز