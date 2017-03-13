أكد وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف يوم الاثنين، إن روسيا وتركيا وإيران ماضية في جهودها لعقد جولة جديدة من المحادثات السورية في كازاخستان رغم طلب المعارضة بتأجيل الاجتماع.

وذكرت وكالة (رويترز) أن عبد الرحمنوف قال للبرلمان "ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى حضور الاجتماع" مضيفا أن وفودا بدأت بالفعل تصل إلى العاصمة آستانة.

وكان وفد الفصائل العسكرية السورية المسلحة, دعا يوم السبت, إلى تأجيل موعد عقد لقاء أستانا المقبل لبعد 20 اذار, مبيناً أن عقد المزيد من الاجتماعات يعتمد على ما إذا كانت الحكومة وحلفاؤها سيلتزمون بوقف إطلاق نار أعلن مؤخرا من السابع إلى العشرين من مارس آذار.

وتم, في وقت سابق, التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار في الغوطة الشرقية لدمشق، دخل حيز التنفيذ في السادس من آذار الحالي ويستمر حتى العشرين منه، الا ان الاتفاق شهد خروقات, كما تم التوصل لاتفاق هدنة في حي الوعر بحمص, بضمانة روسية.

ومن المقرر عقد الجولة القادمة من لقاءات أستانا بشأن سوريا، ستعقد في 14-15 من شهر آذار الجاري.

وعقدت جولتي مباحثات في استانا في كانون الثاني وشباط الماضيين, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت الهدنة, وتم التوصل في الجولة الاولى الى بيان ختامي تضمن عدة بنود ابرزها تثبيت وقف النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات.