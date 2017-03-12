لقي شرطي و2 من منفذي الهجوم على نقطة تفتيش في مدينة قبلي بتونس مصرعم, يوم الاحد, بعد نبادل لاطلاق النار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر امنية, لم تسمها, قولها إن أربعة أشخاص يمتطون دراجات نارية فتحوا الرصاص على نقطة تفتيش في منطقة جنعورة في قبلي وقتلوا رجل أمن.

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من جهته, اشار مصدر أمني الى "مقتل رجل أمن ومسلحين 2 في المواجهة بعدما هاجم إرهابيون نقطة تفتيش في جنعورة على متن دراجات نارية". وأصيب ثلاثة من رجال الأمن أيضاً في تبادل إطلاق نار..

وتقوم القوات التونسية بحملة تفتيش واسعة سعياً لتعقب مهاجم آخر ما زال فاراً.

ويشار الى أن هذا الهجوم الأول الذي يستهدف دورية أمنية في مناطق سكنية منذ هجوم شنه مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), العام الماضي, على مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا والتي صدته القوات التونسية وقتلت خلالها عشرات المهاجمين.