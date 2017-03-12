لقي 34 شخصاً مصرعهم واصيب 15 آخرين يوم الأحد، جراء اصطدام حافلة بمجموعة من الأشخاص في مدينة غوناييف شمال هايتي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) أن الحافلة صدمت مجموعة من الأشخاص في مدينة غوناييف، على بعد 150 كلم من عاصمة هايتي.

وقالت مديرة الدفاع المدني في هايتي ماري جان باتيست إن "الحافلة صدمت أولا اثنين من المشاة فقتلت أحدهما وأصابت الآخر. وعند محاولتها الهرب صدمت ثلاث مجموعات من الأشخاص كانوا على الطريق وقتلت 33 شخصا".

وقال فوستان جوزف منسق الدفاع المدني في المنطقة إن "الناس الذين لم يصابوا في الحادث حاولوا إحراق الحافلة بمن فيها"، وأضاف أن "الحافلة وركابها وسائقها نقلوا إلى مركز شرطة غوناييف".

وكان اكثر من 15 شخصاً قتلوا يوم الاثنين، في حادث تصادم بين حافلة مكدسة بالركاب وشاحنة فى منطقة نائية شمال غربي هايتي.

وتعتبر حوادث السير من الظواهر الشائعة فى هايتي نظرًا لعدم الالتزام بتطبيق قواعد المرور فضلاً عن تحميل السيارات بإعداد تفوق حمولتها من الركاب والبضائع.