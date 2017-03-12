أعلنت شركة "شيومي" الصينية نتيها إطلاق حذاء رياضي ذكي باسم “90 Minutes Ultra Smart Sportswear” والذي عيمل بمعالج كروي صغير Curie من شركة "انتل".

وبحسب gsmarena، فإن الحذاء يضم بطارية تعمل حتى 60 يوم، ويتتبع الحركة مثل المشي أو الجري والتسلق، ويقدم تقرير مفصل عبر هاتف المستخدم الذكي للإشارة إلى المسافة المقطوعة والسرعة وكذلك معدل السعرات الحرارية المفقودة، ويحتوي الحذاءعلى وسائد هوائية لتوفير الراحة، ويتمتع بميزة مكافحة الانزلاق، ويملك نعلاً مقاوماً للجراثيم،

وتبلغ تكلفة الحذاء الذكي الجديد حوالي 44$، وسيكون متاح في أربعة خيارات للألوان وهي الأسود، الأزرق والأسود للرجال، بينما اللون الوردي والأسود للإناث، بالإضافة إلى نسخة باللون الأزرق المضيء.



ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسميًا في الأسواق في منتصف شهرنيسان المقبل، يمكن حجز الحذاء من خلال الطلب المسبق عبر الموقع الرسمي للشركة Mi Home.

سيريانيوز