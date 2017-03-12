بعد الفوز المؤزر على باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا، سقط برشلونة في ملعب مستضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 2-1 الأحد في المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل للفائز خوسيلو 40 و اليكس برغانتينوس 74 وللخاسر النجم الأوروغوياني لويس سواريز 46.



وانطفئت شعلة الملحمة التي سطرها اللاعبون الكاتالونيون قبل أيام في كامب نو بتخطيهم باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهاباً في باريس 4-0.



وتأثر فريق المدرب لويس إنريكي بغياب نجمه البرازيلي صاحب اليد العليا في الريمونتادا نيمار للإصابة.



وتوقف رصيد برشلونة المتصدر عند النقطة 60، وباتت صدارته مهددة الليلة بالفقدان إذا ما فاز غريمه الأزلي ريال مدريد ضد ريال بيتيس.