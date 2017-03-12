توتنهام يمطر شباك ميلوول بستة أهداف بيضاء ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي اخبار الرياضة شارك

اكتسح توتنهام هوتسبر ضيفه ميلوول من الدرجة الثانية الإنكليزية 6-صفر الأحد على ملعبه "وايت هارت لاين"، ليبلغ نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة.

ويدين توتنهام بفوزه إلى الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي سجل ثلاثية، والدنماركي البديل كريستيان إيريكسن الذي مهد الطريق أمام فريقه بتسجيله الهدف الأول وتمريره كرتين حاسمتين.



ولحق توتنهام بجاره أرسنال ومانشستر سيتي إلى نصف النهائي، على أن تحسم البطاقة الأخيرة الاثنين عندما يتواجه تشيلسي متصدر الدوري ومانشستر يونايتد بطل الكأس في أبرز مباريات ربع النهائي.



وهي المرّة الأولى يبلغ توتنهام دور الأربعة منذ 2012، إلا أنه مني حينها بهزيمة مذلة أمام تشيلسي (1-5) وفشل بالتالي في بلوغ النهائي للمرّة الأولى منذ 1991 .



ودك أرسنال حصون فريق لينكولن سيتي، المنتمي لأندية الدرجة الخامسة، بخماسية نظيفة ليحجز مقعداً في المربع الذهبي للمسابقة.



عانى أرسنال في الشوط الأول أمام لينكولن سيتي قبل أن يفرض سيطرته في الشوط الثاني ويحسم المباراة بخمسة أهداف نظيفة عبر ثيو والكوت (45+1) والفرنسي أوليفييه جيرو (53) ولوك ووترفول (58 خطأ في مرمى فريقه) والتشيلي أليكسيس سانشيز (73) والويلزي آرون رامسي (75).



وخاض أرسنال المباراة تحت ضغط خروجه المهين من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارتين بنتيجة واحدة 1-5 أمام بايرن ميونيخ الالماني.



ويواجه مدرب أرسنال الفرنسي آرسين فينغر أيضًا ضغوطاً هائلة إذ بات مصيره مع الفريق اللندني الذي ينتهي عقده معه في حزيران المقبل، غير مضمون بعد أكثر من عشرين عامًا في منصبه، وتحديداً منذ 1996. سيريانيوز 2017-03-12 22:38:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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