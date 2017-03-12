أعلنت "غوغل" أنها أغلقت عدة ثغرات أمنية كشفت عنها وثائق "ويكيليكس" الأخيرة التي أثبتت أن المخابرات الأمريكية قادرة على اختراق نظام "آندرويد".

ونقل موقع recode عن رئيسة أمن المعلومات والخصوصية في "غوغل"، قولها إن التحديثات الأمنية الجديدة لكل من "أندرويد" ومتصفح "كروم" تحمي المستخدمين من العديد من الثغرات الواردة في وثائق "ويكيليكس" التي اطلعت عليها الشركة، مؤكدة أن "غوغل" مستمرة بتحليل الوثائق وسترسل لاحقاً أي تحديثات أمنية ضرورية.

وكشفت "ويكيليكس" مؤخراً عن أكثر من 8700 وثيقة تظهر قدرة المخابرات الأمريكية على اختراق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ومعرفة الرسائل النصية عبر تطبيقات الدردشة المشفرة وغيرها، وحتى أنظمة السيطرة والتحكم بالسيارات وأجهزة التلفاز الذكية والمزيد.