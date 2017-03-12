حقق نابولي فوزاً ثميناً 3-0 على ضيفه كروتوني الوافد الجديد إلى النخبة فيما استعرض انتر ميلان بسباعية بشباك اتلانتا الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة وصار ثانياً بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي يلعب لاحقا اليوم في ضيافة باليرمو.



على ملعب سان باولو وأمام 34 ألف متفرج، احتاج نابولي إلى ركلة جزاء لافتتاح التسجيل حصل عليها لورنتسو اينسينيي اثر اعاقته من ماريو سامبيريزي ونفذها اللاعب نفسه بنجاح (32).



وفي الشوط الثاني، أضاف النجم البلجيكي دريس مرتنز هدف الاطمئنان من ركلة جزاء ثانية تسبب بها البلجيكي الأخر نويه دوسيني اثر عرقلته لقائد نابولي السلوفاكي ماريك هامسيك (66).



ورفع مرتنز رصيده إلى 19 هدفاً وصار شريكا للبوسني ادين دزيكو (روما) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (يوفنتوس) في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.



وانفتحت شهية نابولي على التسجيل، وأضاف اينسينيي الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه بعد أن تابع في الشباك كرة بينية ارسلها البرازيلي جورجينيو خلف الدفاع (70).



وحقق انتر ميلان فوزاً ساحقاً على ضيفه أتالانتا برغامو مفاجأة الموسم 7-1، وصعد مؤقتاً إلى المركز الرابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو الذي يختتم المرحلة الاثنين مع ضيفه تورينو.



في المقابل وقف رصيد أتالانتا الذي تراجع إلى المركز السادس غير المؤهل إلى إحدى المسابقتين الأوروبيتين، عند 52 نقطة.



وسيطر انتر ميلان على المجريات منذ البداية، وأجهز على الضيوف في الشوط الأول بفضل الأرجنتيني ماورو ايكاردي الذي سجل ثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) خلال 9 دقائق، افتتحها بعد ركلة حرة (17)، ومواطنه ايفر بانيغا الذي سجل ثلاثية ايضا.



وقفز ايكاردي إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 20 هدفاً بفارق هدفين خلف المتصدر أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.



وحقق فيورنتينا فوزاً صعباً وهزيلاً على ضيفه كالياري بهدف يتيم في الوقت بدل الضائع بعد لعبة مشتركة بين الاسباني كريستيان تيو والكرواتي العملاق نيكولا كالينيتش أنهاها الأخير في الشباك (90+2)، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في البطولة.



وخسر ساسوولو أمام ضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله ماتا ديسترو اثر تمريرة من السويسرية بليريم دزيمايلي (58).



واكتسح كييفو ضيفه امبولي 4-صفر افتتحها روبرتو انغليزي اثر عرضية من فابريتسيو كاتشاتوري (22)، وأضاف سيرجيو بيليسييه الهدف الثاني اثر تمريرة من السلوفيني فالتر بيرسا (40).



ومني بيسكارا العائد إلى الدرجة الأولى وصاحب المركز الأخير، بالهزيمة العشرين أمام ضيفه أودينيزي 1-3.



وكان يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية افتتح المرحلة الجمعة بفوز صعب ومتأخر على ضيفه ميلان 2-1، وخسر السبت جنوى أمام سمبدوريا صفر-1.