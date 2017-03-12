بدأت ميزة القصص أو الحالة تظهر تدريجياً لبعض المستخدمين على تطبيق مسنجر من "فيسبوك"، باسم " Messenger Day".

وبحسب عالم التقنية، فإن الميزة الجديدة تتيح التقاط صور أو مقاطع فيديو عبر الكاميرا المدمجة بالتطبيق وكتابة النصوص والملصقات والإضافات مع مؤثرات وفلاتر الصور، بشكل يشابه ذات الميزة على "انستغرام" و"واتساب".

وبعد نشر المستخدم للقصة تظهر ضمن قسم جديد باسم Your Day والذي يمكن لكل أصدقاء المستخدم مشاهدت محتوياته التي ستحذف تلقائياً بعد مرور 24 ساعة.