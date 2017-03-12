ابتعد شالكه عن منطقة الخطر بفوزه الكبير على ضيفه أوغسبورغ 3-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شالكه، القادم من تعادل مخيب على أرضه أمام مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ (1-1) في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بفوزه الأول في المراحل الأربع الأخيرة والثاني فقط في آخر سبع مراحل إلى النمسوي غيدو برغشتالر الذي سجل الهدفين الأولين (4 و29) قبل أن يضيف الإيطالي دانيال كاليجيوري الهدف الثالث (34).



ورفع شالكه الذي يحل الخميس المقبل ضيفاً على مونشنغلادباخ في إياب ثمن نهائي "يوروبا ليغ" على أمل أن لا تتكرر نتيجة المرحلة السابقة من الدوري (خسر أمام مونشنغلادباخ خارج قواعده 2-4)، رصيده إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر.



في المقابل، تجمد رصيد أوغسبورغ عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.