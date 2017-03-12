خطوة جديدة من "واتساب" قد تنتهك خصوصية المستخدمين مقابل المال علوم وتكنولوجيا شارك

أكد تقرير مختص، أن "واتساب" يدرس خطة لكسب الأموال عبر السماح للشركات بالوصول إلى مستخدميه بشكل مباشر وإرسال الإعلانات لهم.

وبحسب "تلغراف" البريطانية فإن العديد من المستخدمين ال1ين يبلغ عددعم 1.2 مليار في "واتساب"، لديهم مخاوف مما سيترتب عن الخطوة من إزعاج وانتهاك للخصوصية. وبدأت حاضنة المشاريع الأميركية "واي كومبيناتر"، بتجريب إرسال النشرات الإعلانية لمستخدمي "واتساب" وسط مخاوف من إزعاج المستخدمين بعدد هائل من الرسائل الإعلانية. وأعفى تطبيق "واتساب" مستخدميه خلال العام الماضي، من دفع أي رسوم للاشتراك، لكنه واصل بحثه عن سبل جديدة للربح.

2017-03-12 21:54:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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