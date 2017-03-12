اعترفت "غوغل" بوجود مشكلة في هواتف "بيكسل"، بنسبة هاتف مصاب من كل ثلاث هواتف، مؤكدةً أنها ليست مشكلة سهلة.

وبحسب gsmarena، فإن هاتف Pixel وكذلك Pixel XL،يعانيان من مشكلة تعيق إدخال الصوت أثناء إجراء المكالمات أو أثناء تسجيل مقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

وأكدت "غوغل" أن هذه المشكلة ليست سهلة على الإطلاق ومن المحتمل أن تكون بسبب وجود كسر صغير "صدع" في لحام عنصر من عناصر الميكروفون.

وطلبت الشركة من المتضررين التواصل مع خدمة العملاء والابتعاد عن طرق الإصلاح الخارجية، لأنها مشكلة في التكوين الداخلي للميكروفون ولا يمكن إصلاحها بسهولة، وأتاحت "غوغل" أيضاً إمكانية تبديل الأجهزة المتضررة بأخرى جديدة طالما مازالت في فترة الضمان.