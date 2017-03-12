قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأحد، أن القمة العربية المرتقبة في الـ29 من آذار الحالي، ستركز على عدة قضايا من بينها الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الأبناء الأردنية (بترا) عن الملك قوله ان " المسائل المحورية التي ستركز عليها القمة هي القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والأوضاع في العراق وليبيا، ومحاربة التطرف والإرهاب"

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ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في المملكة الأردنية الهاشمية يوم 29 آذار الحالي.

وأكد عبد الله على ضرورة "تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي في هذه الفترة المفصلية، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سياسية".

ويأتي انعقاد القمة العربية في المملكة الهاشمية، للعام السادس على اعلان الامين العام للجامعة العربية السابق نبيل العربي رسميا في تشرين الثاني عام 2011 تعليق عضوية سورية جراء الازمة.

يشار إلى أنه تم عقد القمة العربية الماضية في نواكشوط بموريتانيا بتاريخ 7-8 نيسان، بعد ان اعتذرت المغرب عن استضافتها في 29-30 آذار 2016 مرجعة السبب الى ان القمة "لا تشكل غاية في حد ذاتها", كما ان ظروف نجاحها "غير متوفرة", في ظل التحديات التي يواجهها العالم العربي.

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