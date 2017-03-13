كشف المستشار القانوني لفصائل المعارضة المسلحة أسامة أبو زيد يوم الأحد، أن الأخيرة لن تشارك في مباحثات استانا المزمع عقدها في 14 -15 الجاري.

وأوضح أبو زيد عبر تغريدة على حسابه الشخصي على (تويتر) أن المعارضة المسلحة لن تشارك في الاجتماعت بسبب "عدم تنفيذ اي من التعهدات الخاصة بوقف إطلاق النار ورعاية روسيا لتهجير ثوار الوعر"، وأضاف أن "العملية السياسية لم تأت بأي نتائج للسوريين".

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وتم, في وقت سابق, التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار في الغوطة الشرقية لدمشق، دخل حيز التنفيذ في السادس من آذار الحالي على أن يستمر حتى العشرين منه، الا ان الاتفاق شهد خروقات, كما تم التوصل لاتفاق هدنة في حي الوعر بحمص, بضمانة روسية، تقضي بترحيل مسلحي الحي، لكن توقيعها تأجل بسبب القصف المستمر من قبل النظامي.

وكان وفد الفصائل العسكرية السورية المسلحة, طالب يوم السبت, بتأجيل موعد عقد لقاء أستانا المقبل لبعد 20 اذار , بعدما كان مقرراَ منتصف الشهر الجاري, وربط مشاركته في الاجتماع بتنفيذ عدد من الشروط..

ومن المقرر عقد الجولة القادمة من لقاءات أستانا بشأن سوريا، ستعقد في 14-15 من شهر آذار الجاري.

وعقدت جولتي مباحثات في استانا في كانون الثاني وشباط الماضيين, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت الهدنة, وتم التوصل في الجولة الاولى الى بيان ختامي تضمن عدة بنود ابرزها تثبيت وقف النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات.

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