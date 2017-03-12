حقق ليفربول فوزاً مهماً في صراعه من أجل الحصول على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وجاء على حساب ضيفه بيرنلي 2-1 الأحد على "انفيلد" في المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم يكن الفوز السادس عشر هذا الموسم سهلاً على ليفربول، بل بدا قريباً من اختبار سيناريو لقاء الذهاب أمام بيرنلي الذي كان أول فريق يسقط لاعبي الألماني يورغن كلوب (2-0 على أرضه في آب)، وذلك لأنه تخلف منذ الدقيقة السابعة بهدف سجله آشلي بارنز بعد تمريرة بينية من ماثيو لوتون.



لكن الهولندي جورجينيو فينالدوم أعاد المباراة إلى نقطة الصفر بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وفي أول فرصة حقيقية لفريقه على مرمى ضيفه (1+45).



وفي بداية الشوط الثاني، أهدى الألماني إيمري شان ليفربول هدف التقدم والفوز بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من البلجيكي ديفوك اوريجي (61)، رافعاً رصيد فريقه إلى 55 نقطة في المركز الرابع.



وجاء الفوز على بيرنلي الذي لم يحقق سوى انتصار واحد في المراحل السبع الأخيرة، في الوقت المناسب لفريق كلوب الذي يخوض مواجهة مصيرية الأحد المقبل على ملعب مانشستر سيتي في مباراة مهمة لصراع الفريقين على المشاركة في دوري الأبطال.



ويبدو ليفربول قادراً على إسقاط سيتي على رغم خوضه المواجهة خارج ملعبه، وذلك نظراً إلى سجله المميز هذا الموسم ضد الكبار.