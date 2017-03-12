لقي عدد من الأشخاص مصرعهم، جراء قصف نفذه طيران التحالف الدولي مساء السبت جنوب مدينة الرقة.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "قصفاً راح ضحيته اكثر من 17 قتيل من نازحين ريف حلب الشرقي، نفذه طيران التحالف منتصف ليلة السبت- الأحد على منطقة البحوث الزراعية و مدرسة في الكسرة جنوب مدينة الرقة".

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ويأتي استهداف المدنيين جنوب الرقة، بعد أيام من مقتل 18 شخصاً بينهم أطفال في غارة للتحالف الدولي على ريف الرقة الشرقي.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

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