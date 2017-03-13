قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد الإرهاب جون دوريان، يوم الأحد، إن التحالف يدعم الضربات الجوية العراقية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا ويرحب بتكرارها، معربا عن تقديره لقدرات الجيش العراقي القتالية.

وقال دوريان في حديث لـوسائل إعلام عراقية، "إننا ندعم القوات العراقية في تنفيذ ضربات جوية في سوريا، والتحالف على علم بالضربة التي نفذت مؤخرا، وزودناه (العراق) بمعلومات حول الضربات".

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وأشار دوريان إلى أن المستشارين الأمريكيين يعملون بشكل مستمر مع القوات العراقية، مضيفا "نأمل بتكرار غارات كهذه".

واعتبر دوريان أن القوات العراقية أثبتت قدرتها على خوض المعركة في الميدان، لافتاً الى "إننا مندهشون بفعالية أدائها".

وشدد المسؤول العسكري، على أن التحالف الدولي لا يعتزم إشراك أية قوات برية عراقية في تنفيذ العمليات في سوريا.

و ذكر دوريان أن القوات العراقية تبذل جهودا كبيرة لحماية المدنيين خلال عملياتها ضد التنظيم الإرهابي.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 24 شباط المنصرم، أنه أمر سلاح الجو بضرب مواقع "داعش" في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، بالتنسيق مع السلطات السورية.

وكان العبادي، أعلن قبل أيام أن الطيران العسكري العراقي لن يتردد في ضرب مواقع "داعش" في دول الجوار إذا كانت تعطي موافقة.

يشار إلى أن القوات العراقية مدعومة من واشنطن، تشن عملية عسكرية بهدف طرد "داعش" من معقله في مدينة الموصل، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على مطار الموصل في مكسب مهم بالمعركة الرامية لإنهاء سيطرة التنظيم على أراض بالعراق.

كما تمكنت القوات العراقية من إنهاء تواجد التنظيم الإرهابي شرق الموصل، إلا أن الشطر الغربي من المدينة لا زال يشهد معارك لطرد التنظيم منه.

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