أعلن الكرملين، يوم الأحد، أن اللقاء الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد يجري أوائل تموز القادم خلال قمة دول "G20" في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مقابلة تلفزيونية إنه "من الممكن أن نتوقع أنهما سيلتقيان خلال أعمال قمة مجموعة G20 في هامبورغ الألمانية أوائل تموز، في حال لم نتفق على إجراء قمة (بين بوتين وترامب) قبل ذلك".

وأوضح بيسكوف أن اجتماع زعماء مجموعة G20 الدولية سيمثل، في هذا الحال، أول مكان سيحضره ترامب وبوتين بشكل متزامن.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع الزعيمين منذ تولي ترامب منصبه في رئاسة الولايات المتحدة، لكن سبق اللقاء عدة مكالمات هاتفية.

ومن المنتظر أن تشهد العلاقات الثنائية تطورا ايجابياً فيما يتعلق بالملف السوري، حيث يعلن ترمب انتهاجه موقفاً وسياسة مغايرة لسلفة أوباما، الذي تم في عهده التراجع عن عدة وعود فيما يخص التعاون مع موسكو في محاربة الإرهاب، إضافة للموقف المتشدد من الإدارة الأمريكية السابقة حيال رحيل الرئيس الأسد واعتباره شرطاً لحل الأزمة في سوريا.