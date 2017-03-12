أعلنت "هيئة تحرير الشام"، يوم الأحد، مسؤوليتها عن تفجيرين استهدفا منطقة باب مصلى في دمشق، وأسفرا عن أكثر من 40 قتيلاٌ وعشرات الجرحى.

وقال بيان للهيئة "يوم السبت.. نفذ بطلان من أبطال الإسلام تفجيرا مزدوجا...في وسط العاصمة دمشق، قتل فيهما وأصيب العشرات".

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وكان تفجيران في مدخل مقبرة باب الصغير جنوب دمشق وقعا يوم السبت، وأسفرا عن مقتل 40 شخص وجرح أكثر من 120 آخرين بحسب الأرقام التي اعلتنها وزارة الداخلية.

وكانت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحركة نور الدين الزنكي، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق؛ أعلنت أواخر كانون الثاني الماضي حل نفسها واندماجها ضمن كيان عسكري جديد أطلقت عليه "هيئة تحرير الشام".

يشار إلى أن الأضرحة والمزارات الشيعية تتعرض بصورة متكررة لهجمات الجماعات المتطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة" في كل من سوريا والعراق المجاور.

وكان مقام السيدة زينب جنوبي دمشق، تعرض للعديد من التفجيرات الدامية في الحرب المستمرة منذ ستة اعوام.

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