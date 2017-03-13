أدانت الأمم المتحدة وتركيا، يوم الأحد، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت منطقة باب مصلى في دمشق.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، منشور على موقع المنظمة الالكتروني، إن الأمين العام أنطونيو غويتريش "يستنكر التجاهل المروع للحياة البشرية من قبل الجناة"، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا، الذين كان الكثيرون منهم من الحجاج.

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وشدد غويتريش في البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التفجيرات وأي شخص ينفذ عمليات إرهابية ضد المدنيين.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية التركية، التفجيرين اللذين ضربا منطقة "الباب الصغير" وسط دمشق في بيان جاء فيه "إننا نُدين بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف زوار الأماكن المقدسة لدى منتسبي الاعتقاد الشيعي".

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها ادانة من الجانب التركي لتفجير أو هجمات تقع في سوريا، التي تشهد حربا تخللها عشرات التفجيرات الدامية على مدى ست سنوات.

وكانت كل من إيران وفرنسا ادانت تفجيرات التي وقعت في دمشق، حيث اعتبرت طهران ان تلك الهجمات تهدف "لتعكير عملية السلام والمحادثات في سوريا، بينما طالبت باريس الدول الضامنة للهدنة بالتأكد من تطبيقها بالكامل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين طالبت يوم السبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة التفجيرين الذين وقعا في منطقة باب مصلى بدمشق، وإلزام الدول الداعمة للإرهاب بوقف الدعم المقدم من قبلها.

وكان تفجيران تبنتهما "هيئة تحرير الشام" وقعا في مدخل مقبرة باب الصغير جنوب دمشق يوم السبت، وأسفرا عن مقتل 40 شخص وجرح أكثر من 120 آخرين بحسب الأرقام التي اعلتنها وزارة الداخلية.