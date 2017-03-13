اصدر قاضي محكمة ولاية ويسكونسن الأمريكية ويليام كونلي ، قرارا بعدم تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي الجديد بشأن الهجرة إلى البلاد، على عائلة سورية طلبت اللجوء في الولاية.

وذكرت وسائل اعلام امريكية، ان القاضي حكم لصالح طلب العائلة السورية، معللا حكمه بأن "هناك تهديدات يومية تواجه الأسرة والتي يمكن أن تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه".

وأصدر القاض حكما يقيد تنفيذ الحظر ضد الأسرة السورية بشكل مؤقت حتى جلسة 21 الشهر الجاري ، ولكنه لا يمنع قرار الحظر بأكمله.

واشارت وسائل اعلام الى أن رب الأسرة السوري قد حصل على حق اللجوء واستقر في ويسكونسن. وكان يعمل طوال العام الماضي، على نقل زوجته وطفلتهما البالغة 3 سنوات من مدينة حلب السورية إلى مكان إقامته في ولاية ويسكونسن.

وكان الرجل، الذى رفض الكشف عن هويته خوفا على سلامة أسرته، قد رفع دعوى قضائية الشهر الماضي أمام محكمة فيدرالية في ماديسون ضد قرار ترامب الأول بحظر الهجرة، حيث ان الأمر التنفيذى أوقف عملية منح التأشيرات لدخول عائلته، الا ان قاض أمريكي نحى هذا الطعن جانبا بعد تعليق قرار الحظر من قبل محكمة الاستئناف.

ولكن بعد أن وقع ترامب الاثنين الماضي، أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة، جدد الرجل السورى طعنه يوم الجمعة، زاعما أن القرار يستهدف منع المسلمين وبذلك فهو ينتهك حرية الدين والحق في المحاكمة العادلة ، مطالبا المحكمة أن تمنع تطبيق القرار على أسرته.

ويأتى حكم القاض بعد قرار محكمة اتحادية أمريكية، يوم الجمعة، برفض وقف قرار الهجرة الجديد، داعيا المحامين الرافضين لهذا الإجراء تقديم وثائق أشمل للمحكمة.

وطعنت عدد من الولايات الأمريكية على الأمر التنفيذى مطالبين بتعليقه مؤقتًا، ومنددين بأن القرار الجديد لا يختلف عن سابقه الذى تم تعليقه من قبل القضاء الشهر الماضي، بسبب انتهاكه للدستور الأمريكي.

وينص الأمر التنفيذي الجديد على تعليق دخول لاجئين لمدة 120 يوما، كما يوقف منح تأشيرات دخول لرعايا ست دول ذات أغلبية مسلمة وهم: سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان، ويستثنى القرار العراق الذى كان نص عليه الحظر الأول، فضلا عن المقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات السليمة.

يذكر أن قرار ترامب بشأن الهجرة أثار فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة به, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.

سيريانيوز