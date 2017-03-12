قررت لجنة التفاوض في حي الوعر بحمص تأجيل توقيع الاتفاق مع النظام, والذي كان مقرراَ اليوم, بسبب حملة القصف التي يشهدها الحي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان توقيع الاتفاق تم تاجيله بين النظام والمعارضة بضمان روسي.

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وارجعت المصادر سبب التأجيل الى "الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار وقيام أطراف من النظام والمليشيات التابعة له بالتصعيد العسكري على الحي".

وكان من المقرر ان يتم اليوم التوقيع على اتفاق لخروج مسلحي حي الوعر على أن تبدأ عملية نقلهم بعد اسبوع.

وتوصلت لجنة تفاوض الوعر والطرف الروسي, مساء الثلاثاء, الى اتفاق هدنة في الحي, وذلك بعد حملة القصف العنيفة التي شهدتها المنطقة, الا ان الاتفاق شهد خروقات, حيث اتهمت المعارضة النظامي بمعاودة شن حملة القصف على الحي.

وتم التوصل في شهر كانون الأول لاتفاق هدنة في الوعر بين النظامي ومسلحي المعارضة, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف حمص الشمالي, لكن مصادر معارضة اتهمت الجيش النظامي "بنقض الاتفاق", من خلال "عدم تبيان مصير المعتقلين, فضلا عن معاودة تصعيد القصف".

وسبق ان تم التوصل في أواخر آب الماضي، إلى اتفاق بين فصائل معارضة مسلحة والنظامي، يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر لمدة 48 ساعة.

ويعتبر حي الوعر أخر معاقل مقاتلي المعارضة في مدينة حمص, ولم يتمكن الجيش النظامي من السيطرة عليه رغم الحصار والقصف الشبه اليومي.