دانت وزارة الخارجية الفرنسية, يوم الأحد, التفجيران اللذان وقعا أمس في دمشق, داعية ضامني الهدنة في سوريا خاصة روسيا وإيران إلى "التأكد من احترام تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية قولها, في بيان, ان "هناك حاجة عاجلة الآن أكثر من أي وقت مضى لاحترام وقف إطلاق النار في سوريا".

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وجاء البيان تعقيباَ على التفجيرين اللذين استهدفتا امس حافلتين تقل زوار شيعة بينهم عراقيون وايرانيون قرب مقبرة باب صغير في منطقة باب مصلى, ما اسفر عن سقوط 40 قتيلا و120 جريحا.

ودعا البيان "ضامني الهدنة خاصة روسيا وإيران الذين سيجتمعون في آستانا هذا الأسبوع إلى الضغط على الأطراف المعنية لضمان احترام وقف إطلاق النار بالكامل".

ومن المقرر أن تعقد محادثات سلام تدعمها روسيا في آستانا يومي 14 و15 آذار الحالي", لكن وفد الفصائل المسلحة طالب بتأجيل اللقاء لبعد 20 الشهر الجاري, كما وضع عة شروط مقابل المشاركة في الاجتماع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي, بضمانة تركيا وروسيا, الا ان الهدنة شهدت خروقات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.