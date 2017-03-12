سقط قتيل و3 جرحى, يوم الأحد, كما نشبت حرائق بعدد من المنازل جراء سقوط عشرات القذائف على المشفى الوطني وحيي السحاري والمطار بمدينة درعا.

وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إنه "تم استهداف حيي السحاري والمطار والمشفى الوطني في درعا بأكثر من 50 قذيفة صاروخية وهاون ما تسبب بمقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين ونشوب عدد من الحرائق ووقوع أضرار مادية كبيرة".

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وأوضحت الوكالة أنه تم استهداف المشفى الوطني ومحيطه بالقذائف وذلك لمنع نقل الجرحى إلى المشفى.

وجاء ذلك عقب يومين على سقوط قتيل وخمس جرحى باستهداف احياء السحاري والمطار والضاحية في درعا بالقذائف.

وشهدت أحياء السحاري والمطار بدرعا استهدافاً متكرراً بالآونة الأخيرة عبر قذائف صاروخية، أودت بحياة عدد من الأشخاص وأصابت آخرين بجروح.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.