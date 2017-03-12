أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاحد, استعداده للتعاون المشترك مع وانشطن وموسكو في محاربة تنظيم "الدولة السلامية" (داعش) بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن اردوغان, في تصريح صحفي, اننا نستطيع العمل بشكل مشترك في عمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا بما فيها في الرقة, ومن الممكن تشكيل قاعدة لهذا النوع من التعاون في إطار عمل رؤساء أركان تركيا، والولايات المتحدة، وروسيا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واشار اردوغان الى انه "بمشاركة التحالف الدولي وروسيا في عملية تحرير منبج، من الممكن تطهير هذه المنطقة من وحدات حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب الكردية".

وكان إردوغان اعلن, يوم الجمعة, خلال زيارته لموسكو, انه يسعى للتعاون مع قوات التحالف الدولي, الذي تقوده واشنطن, للسيطرة على مدينة منبج.

وأعلنت تركيا مرارا انها تعتزم التوجه الى منبج بسبب وجود مقاتلين أكراد هناك, وهددت بقصف المقاتلين الاكراد في حال لم لم ينسحبوا منها, لكنها رفضت التحرك العسكري المنفرد من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.

كما أعلنت عن استعدادها المشاركة في عملية الرقة, معتبرة ان واشنطن لم تحسم بعد قرارها بشأن هذه العملية, لكنها لوحت بعدم المشاركة بالعملية في حال اشراك واشنطن المقاتلين الاكراد فيها, في حين رفضت قوات "سوريا الديمقراطية" المشاركة التركية.

يشار الى ان اجتماع روسي تركي امريكي عقد في مدينة انطاليا التركية يوم الثلاثاء الماضي, وتم الاتفاق على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لمنع وقوع أحداث غير مرغوب بها بين قواتهم في سوريا