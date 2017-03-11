الاتحاد يحسم لقاء القمة أمام الكرامة وينتزع المركز الثاني بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

حقق الاتحاد فوزا صعبا ومهما 1-0 على مضيفه الكرامة في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السوري لكرة القدم وصعد إلى المركز الثاني.

وعلى ملعب خالد بن الوليد بحمص سجل نصوح نكدلي من ركلة جزاء في الدقيقة ال 48 بعد مباراة متوسطة المستوى مع أفضلية نسبية للاتحاد الذي اقتنص النقاط الثلاث خارج قواعده بينما لم يستطع الكرامة الظهور بمستوى جيد ولا سيما في خطي الوسط والهجوم.



وصعد الاتحاد الى المركز الثاني برصيد 21 نقطة خلف تشرين المتصدر، في حين تجمد رصيد الكرامة عند ثمانية نقاط متراجعاً للمركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري المحلي.



وحقق الشرطة فوزا صعبا على جبلة بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب تشرين بدمشق.. سجل أهداف الشرطة صلاح شحرور وياسر ابراهيم وأحمد الأسعد في الدقائق ال19 وال84 وال90 بينما سجل هدفي جبلة محمد ميدو في الدقيقتين ال35 وال62 وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى كانت ندية ومثيرة وهجومية من الطرفين.



وعلى ملعب رعاية الشباب بحلب فاز النواعير على الحرية بهدفين مقابل لا شيء سجلهما احمد البصير وزاهر خليل في الدقيقتين ال 37 وال 49 بعد مباراة ممتعة اعتمد فيها النواعير على الهجمات المرتدة بينما لعب الحرية بشكل هجومي مكثف لم يستثمره بالشكل الأمثل.



بدوره فريق الطليعة استطاع تحقيق فوز ثمين على ضيفه المحافظة بهدف وحيد سجله بلال حديد عند الدقيقة ال35.



وأضاع حطين فرصة تعزيز موقعه في وصافة سلم الترتيب عندما وقع في فخ التعادل مع ضيفه المجد بهدف لهدف.. سجل حطين أولا عبر أيمن عكيل في الدقيقة ال 19 وعادله المجد عبر حسن بوظان في الدقيقة ال 38.



وكان الجزيرة تعادل مع الوثبة سلبا في مباراة مقدمة من هذه المرحلة بينما تم تأجيل مباراتي الوحدة مع الفتوة والجيش مع تشرين لمشاركة الوحدة والجيش ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. سيريانيوز 2017-03-11 20:56:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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