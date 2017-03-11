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مانشستر سيتي يتخطى ميدلزبره بثنائية نظيفة ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي
اخبار الرياضة

بلغ مانشستر سيتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميدلزبره بهدفين دون رد .


على ملعب "ريفرسايد"، افتتح دافيد سيلفا التسجيل للـ"سيتيزنس" في الدقيقة الثالثة اثر تمريرة من رحيم ستيرلينغ وأضاف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من الألماني لوروا سانيه.


ويلعب أرسنال مع لينكولن (درجة رابعة)، أما الأحد فيلعب توتنهام مع ميلوول (درجة ثانية) والاثنين تشيلسي مع مانشستر يونايتد.

سيريانيوز

2017-03-11 21:08:18
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