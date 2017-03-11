بايرن ميونخ يهزم اينتراخت فرانكفورت بثلاثية محققاً انتصاره الـ18 بالدوري الألماني اخبار الرياضة شارك

حقق بايرن ميونيخ انتصاره الـ18 في الدوري الألماني اليوم السبت عقب فوزه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين.

وحقق البولندي روبرت لفاندوفسكي (38 و55) والبرازيلي دوغلاس كوستا (41) أهداف الفريق البافاري ليحافظ أصدقاء الهولندي أريين روبن على المركز الأول برصيد 59 نقطة، في المقابل تعرض اينتراخت فرانكفورت للهزيمة التاسعة هذا الموسم محتلاً المركز السادس مؤقتاً برصيد 35 نقطة.



وخاض بايرن المباراة بعد تحقيقه نتيجتين استثنائيتين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، باكتساحه أرسنال الإنكليزي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 5-1، بعد تألق نجومه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي أريين روبن والتشيلي أرتورو فيدال.



وفي الوقت عينه، تابع لايبزيغ الثاني تعثره بخسارته أمام فولفسبورغ الرابع عشر صفر-1.



ومني دورتموند بخسارته الخامسة هذا الموسم وجميعها خارج ملعبه، أمام مضيفه هيرتا برلين الخامس 1-2.



على الملعب الأولمبي في العاصمة، سجل للفائز الإيفواري سالومون كالو (11) ومارتن بلاتنهاردت (71)، ولدورتموند الذي مني بخسارته الأولى بعد 3 انتصارات الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (55).



وتعادل فرايبورغ السابع مع ضيفه هوفنهايم الرابع 1-1. سجل مكسيميليان فيليب (57) لفرايبورغ والكرواتي أندري كراماريتش (60) لهوفنهايم.



وحقق دارمشتات متذيل الترتيب فوزاً نادرًا على ضيفه ماينتس 2-1. سجل للفائز إيتاج سولو (5) وسيدني سام (13 من ركلة جزاء)، ولماينتس السويدي روبين كيزون (45). سيريانيوز 2017-03-11 21:12:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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