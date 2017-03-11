سقط إشبيلية، في فخ التعادل الثاني على التوالي، وأهدر فرصة جديدة لمزاحمة ريال مدريد على المركز الثاني بالليجا إثر تعادله (1-1) مع ليجانيس السبت، بالمرحلة الـ27 من الليجا.

ورفع إشبيلية، رصيده إلى (57 نقطة) في المركز الثالث، بفارق نقطتين، خلف ريال مدريد، الذي يلتقي الأحد ريال بيتيس، في إطار المرحلة نفسها.

ورفع ليجانيس، رصيده لـ25 نقطة، لينفرد مؤقتًا بالمركز الـ16 في جدول المسابقة، بفارق نقطة واحدة، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، الذي يستضيف برشلونة المتصدر غدًا.



كان ليجانيس البادئ بالتسجيل في المباراة، بهدف مبكر للغاية، أحرزه جابرييل أبيلت، في الدقيقة الثالثة، ورد إشبيلية بهدف التعادل عن طريق ستيفان يوفيتيتش، في الدقيقة (43).