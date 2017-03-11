طالب وفد الفصائل العسكرية السورية المسلحة, يوم السبت, بتأجيل موعد عقد لقاء أستانا المقبل لبعد 20 الشهر الجاري, لكنه ربط مشاركته في الاجتماع بتنفيذ عدد من الشروط.

واوضح الوفد, في بيان, نشرته وسائل اعلام, أنه "تلقى الدعوة للمشاركة في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا، لكنه اشترط عدة امور من بينها تأجيل موعد اللقاء لبعد 20 اذار, لتقييم تنفيذ الهدنة المعلنة في الغوطة الشرقية".

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وتضمنت الشروط ايضا, بحسب البيان, الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة للتشكيلات الثورية، وإيقاف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في حي الوعر, بالإضافة إلى استكمال مناقشة وثيقة آليات وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى أستانا، كما كان متفقاً عليه في أنقرة".

وتم, في وقت سابق, التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار في الغوطة الشرقية لدمشق، دخل حيز التنفيذ في السادس من آذار الحالي ويستمر حتى العشرين منه، الا ان الاتفاق شهد خروقات, كما تم التوصل لاتفاق هدنة في حي الوعر بحمص, بضمانة روسية.

ومن المقرر عقد الجولة القادمة من لقاءات أستانا بشأن سوريا، ستعقد في 14-15 من شهر آذار الجاري.

وعقدت جولتي مباحثات في استانا في كانون الثاني وشباط الماضيين, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت الهدنة, وتم التوصل في الجولة الاولى الى بيان ختامي تضمن عدة بنود ابرزها تثبيت وقف النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات.