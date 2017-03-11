اعلن رئيس "هيئة التنسيق"المعارضة، حسن عبد العظيم، يوم السبت, ان الهيئة قد تشارك بوفد استشاري في لقاء استانا المقبل المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري .

واوضح عبد العظيم, في تصريحات لوكالة (سبونتيك), أن "لقاء أستانا خاص بمشاركة الفصائل المسلحة، وقد نشارك بوفد من المستشارين المدنيين لمساعدة ممثلي الفصائل المسلحة".

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ولفت إلى أن الهيئة "ستناقش، خلال اجتماعها المقبل، ما ورد في الاحاطة التي قدمها "المبعوث الأممي للأزمة السورية" ستافان دي ميستورا إلى مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الإعداد للجولة الخامسة في مفاوضات جنيف المقررة في الثالث والعشرين من نفس الشهر.

كما ستناقش الهيئة في اجتماعها، بحسب عبد العظيم، "لقاء استانا المقبل والذي سيحضره ممثلو الفصائل مع المستشارين لتعزيز وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة وبحث الخروقات المتواصلة من قوات النظام وحلفائها".

و أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكازاخستاني نزار باييف في وقت سابق من الشهر الجاري، عزم المعارضة السورية عقد اجتماع جديد في استانا منتصف اذار الحالي.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية اعلنت أن الجولة القادمة من لقاءات أستانا بشأن سوريا، ستعقد في 14-15 من شهر آذار الجاري، بانتظار تأكيد المعارضة والنظام المشاركة فيها.

ومن المقرر ان يتراس بشار الجعفري وفد النظام السوري إلى لقاء أستانا المقبل, بحسب ما أعلنه السفير السوري لدى موسكو رياض حداد.

وعقدت جولتي مباحثات في استانا في كانون الثاني وشباط الماضيين, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت الهدنة, وتم التوصل في الجولة الاولى الى بيان ختامي تضمن عدة بنود ابرزها تثبيت وقف النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات.