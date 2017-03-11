أعلن البيت الأبيض, يوم السبت, أن الهدف من إرسال 400 جندي أمريكي الى سوريا هو "تسريع الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله, خلال الموجز الصحفي اليومي, ان "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع الإجراءات عن كثب مع وزير الدفاع جيمس ماتيس، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد، وبقية المسؤولين المعنيين في هذا الإطار".

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وأضاف ان "ترامب منح القادة المعنيين الصلاحيات اللازمة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش، ونجاح العمليات ضد التنظيم في المنطقة مرتبط بأداء القيادة العسكرية".

ونشرت القوات الأمريكية, يوم الأربعاء, في محيط الرقة بطارية مدفعية ميدان ثقيلة تابعة لمشاة البحرية, دعما للهجوم على معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في المنطقة, في وقت أكد التحالف نشر 400 من مشاة البحرية الامريكية بسوريا لدعم هذه العملية.

وجاء نشر القوات الامريكية بعدما أمر الرئيس ترامب البنتاغون بوضع خطة جديدة للإسراع في سير محاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق .

وتم نشر مؤخرا قوات أمريكية، قوامها رسميا نحو 500 جندي من العمليات الخاصة، في سوريا لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل تنظيم "داعش" خصوصا لقوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من تحالف كردي–عربي يثير قلق تركيا التي تعتبر الأكراد فيه فرعا لحزب العمال الكردستاني التي تقاتله منذ سنوات.