أعلنت وزارة الخارجية العراقية, يوم السبت, عن مقتل 40 عراقياََ واصابة 120 اخرين في التفجيرين اللذين وقعا قرب مقبرة باب صغير بمنطقة باب مصلى في دمشق في وقت سابق من اليوم.

وقالت الوزارة, في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", إن الهجمات التي استهدفت حافلات في دمشق أسفرت عن مقتل 40 زائرا عراقيا للمقامات الدينية وإصابة 120 آخرين.

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وأشارت الوزارة الى أنها تتابع من خلال السفارة العراقية في دمشق "العملية الإرهابية المجرمة التي استهدفت الزائرين العراقيين للمراقد المقدسة في منطقة باب الصغير في دمشق"، مشيرة إلى أن "الحصيلة أولية".

وأضافت الخارجية العراقية أنها "شكلت خلية أزمة بالتعاون مع السلطات السورية وتعمل على توفير طائرات لنقل جثامين الضحايا".

وسقط العشرات مابين قتيل وجريح, في وقت سابق من اليوم, جراء وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين قرب مقبرة باب صغير في منطقة باب مصلى بالعاصمة دمشق, فيما لم تتبنى اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن وقوع التفجيرين.

ويشار الى أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم استهداف حافلات للزوار الشيعة في دمشق, فمنذ حوالي السنة ونصف تم استهداف حافلة لزوار السيدة رقية في محيط دمشق القديمة.