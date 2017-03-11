اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا, يوم الجمعة, أنه لا يمكن إجراء انتخابات ووضع دستور جديد في سوريا في ظل وجود االنظام الحالي.

وأوضح دي ميستورا, في لقاء خاص مع قناة "العربية", أنه "لا يمكن أن يكون هناك دستور جديد أو مفوضية جديدة لإنجازه في ظل بقاء كل شيء على حاله، ولا يمكن أن تجرى الانتخابات التي تسيطر عليها نفس الحكومة.

وأكد أن "مسألة الانتقال السياسي ما زالت في صلب محادثات جنيف 5 المنتظرة في 23 الشهر الجاري".

وانتهت مفاوضات جنيف4, بعد أن استمرت لمدة عشرة أيام, بين وفدي النظام السوري والمعارضة برعاية دي ميستورا, تم من خلالها الاتفاق على جدول أعمال مؤلف من 4 نقاط رئيسية وهي "الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".

ومن المقرر ان تستأنف جولة جديدة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا في 23 الشهر الجاري, برعاية الامم المتحدة, فيما حث دي ميستورا, يوم الأربعاء الماضي, الأطراف المتفاوضة على القدوم إلى جنيف 5 قبل المفاوضات بيوم، مشددا على أن المفاوضات لن تكون مباشرة.

من جانب آخر, وصف المبعوث الأممي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم التوصل إليه في أستانا بأنه "صامد"، معتبراَ ان "تخفيف وقف العنف سيساعد في محادثات جنيف".

ودعا دي ميستورا ذوي النفوذ في سوريا إلى "وقف القتال والاتفاق فيما بينهم"، قائلا "لو أمكننا وقف العنف في سوريا عبر وقف إطلاق النار وتثبيته فهذا سيساعدنا في محادثات جنيف".

جاء ذلك عقب ساعات على دعوة مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع السوري إلى التنفيذ الكامل لوقف "إطلاق النار", والذهاب إلى طاولة المفاوضات في مدينة جنيف المقررة في 23 الجاري من" دون شروط" و"بحسن نية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي, بضمانة تركيا وروسيا, الا ان الهدنة شهدت خروقات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.