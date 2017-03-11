سقط جرحى, يوم السبت, جراء تجدد سقوط قذائف صاروخية وهاون على عدة أحياء في مدينة دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق قوله إن "التنظيمات الإرهابية أطلقت قذائف صاروخية وهاون على منطقة دمشق القديمة وأحياء الشاغور وابن عساكر وباب توما ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وجاءت القذائف بالتزامن مع وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين استهدفا حافلة تقل زوار ايرانيين في منطقة باب مصلى بدمشق, مما اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وجاء ذلك عقب يوم من سقوط قذيفة صاروخية على بناء سكني خلف مشفى دار الشفاء في حي العدوى السكني ما تسبب بأضرار مادية فيه.

وتتعرض عدة مناطق في دمشق وريفها مؤخراً لاستهداف بالقذائف، مصدرها مناطق سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة, بحسب النظام, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.