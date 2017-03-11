سجل يوفنتوس المتصدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع هزم فيها ضيفه ميلان سابع الترتيب 2-1 في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وواصل يوفنتوس رحلته بنجاح نحو لقبه السادس على التوالي، اذ رفع رصيده إلى 70 نقطة من 28 مباراة، بفارق 11 نقطة عن روما الذي يخوض اختباراً سهلاً مع باليرمو الثامن عشر الأحد.



وعزز يوفنتوس الذي عوض تعادله الأخير مع أودينيزي 1-1، رصيده الناجح ضد ميلان في الدوري على ملعب يوفنتوس ستاديوم إلى 6 انتصارات متتالية، وعوض خسارته ذهاباً في ميلانو بهدف مانويل لوكاتيلي.



ولا يزال يوفنتوس ينشط على جبهة كأس ايطاليا التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين واقترب من بلوغ مباراتها النهائية بعد فوزه على نابولي في ذهاب نصف النهائي 3-1، كما انه في طريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على بورتو البرتغالي في عقر داره 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي.



وافتتح الجناح الكرواتي ماركو بياتسا فرص السيدة العجوز بتسديدة أرضية أنقذها دوناروما ببراعة من الزاوية اليمنى (4).



ورضخ دوناروما المتألق عندما انطلق المدافع المغربي المهدي بنعطية من منتصف الملعب، فسلم واستلم من البرازيلي داني ألفيش بصدره ثم سدد كرة قوية ببطن قدمه من مسافة قريبة عجز عن مواجهتها الحارس (30).



وبرغم التقدم المستحق، عادل ميلان قبل نهاية الشوط الأول، بكرة مرتدة أنهاها الاسباني جيرار ديلوفيو بتمريرة ذهبية إلى الكولومبي كارلوس باكا الذي سدد من مسافة قريبة في مرمى الحارس الدولي المخضرم جانلويجي بوفون (43).



في الشوط الثاني، وبعد ضغط مستمر ليوفنتوس سدد هيغواين كرة على الطائر بجانب القائم الأيمن (90+4)، ثم أبعد دوناروما كرة خطيرة.



لكن الحكم الذي احتسب 4 دقائق من الوقت بدل الضائع، منح ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع احتج عليها لاعبو ميلان طويلا بعد لمسة يد على القائد ماتيا دي تشيليو.



وترجم ديبالا الركلة بتسديدة صاروخية في المقص الأيمن مانحاً يوفنتوس هدف الفوز (90+7).