سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم السبت, جراء وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين في منطقة باب مصلى.

وقال وزير الداخلية محمد الشعار في تصريح للصحفيين خلال تفقده موقع التفجيرين إن "التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا زوارا من جنسيات عربية مختلفة في منطقة باب الصغير أسفرا عن ارتقاء “40” شهيدا واصابة نحو “120” شخصا بجروح من الزوار والمارة".

من جهتها, تحدثت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلتين لنقل زوار ايرانيين بالقرب من مقبرة باب الصغير في المنطقة.

ونشرت المصادر صور أولية لمكان الانفجار الذي استهدف حافلتين للزوار الايرانيين في دمشق.