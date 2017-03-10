أردوغان: ابلغت بوتين اننا نسعى للعمل مع التحالف للسيطرة على منبج الاخبار السياسية شارك

أفاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, يوم الجمعة, بأنه يسعى للتعاون مع قوات التحالف الدولي, الذي تقوده واشنطن, للسيطرة على مدينة منبج.









ونقلت وكالة "رويترز" عن اردوغان قوله, أثناء زيارة لموسكو, إنه لم يتخل عن رغبته في القيام بدور في السيطرة على منبج وانه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يسعى للعمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هناك.



وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" سيطرت على مدينة منبج في آب عام ,2016 بدعم من مستشارين عسكريين أمريكيين وبإسناد جوي من التحالف الدولي.



وأعلنت تركيا مرارا انها تعتزم التوجه الى منبج بسبب وجود مقاتلين أكراد هناك, بعد اكمال عملية الباب, وهددت بقصف المقاتلين الاكراد في حال لم لم ينسحبوا من المدينة, قبل ان تعلن عدم معارضتها وقوع المدينة بايدي النظامي, لكنها رفضت التحرك العسكري المنفرد من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.



وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية "درع الفرات" في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب.





سيريانيوز

2017-03-10 22:22:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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