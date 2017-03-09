يعقد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اجتماعاً يومي 22 و23 آذار الحالي في واشنطن لبحث محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف المقررة بتاريخ 23 الشهر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، دون ان تسمه، قوله، أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، سيعقد، خلال الشهر الجاري، اجتماعا وزاريا مع ممثلين عن 68 دولة لبحث محاربة "داعش".

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وأوضح المسؤول، أن الاجتماع سيجري في يومي 22-23 من آذار وسيتطرق إلى الخطوات التالية للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها نشرت في سوريا قوة أمريكية إضافية تبلغ 400 جندي، من أجل تسريع وتائر عملية تحرير الرقة من قبضة تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى العالمي، ليبلغ عدد قواتها في البلاد 900 جندي.

وكان رؤساء اركان دول التحالف اجتمعوا في الرياض في كانون الثاني الماضي.

يشار إلى ان التحالف الدولي بقيادة واشنطن اجتمع في 21 تموز 2016، واستضاف الاجتماع حينها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وشارك فيه 46 بلداً.

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