أعلن مسؤول محلي تركي، يوم الجمعة، عن مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة في الجزء الأوروبي من مدينة اسطنبول.

ونقلت وسائل اعلام عن والي إسطنبول، واصب شاهين قوله، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم مروحية تابعة لشركة خاصة، على الجانب الأوروبي من المدينة، وفقاً للمعلومات الأولية

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وأوضح شاهين، أن الطائرة حلقت من مطار أتاتورك وسقطت في منطقة 'بيوك جكمجه'، بعد نحو 5 دقائق، لأسباب لا زالت مجهولة.





وأشار إلى أن أعمال إزالة حطام الطائرة وإعادة فتح الطريق مستمرة.





وبحسب المعلومات فقد كان على متن المروحية 7 ركاب.

ولم يتم الإعلان عن سبب الحادث حتى اللحظة.

يشار الى ان اسطنبول شهدت في 21 شباط الماضي هجوما مسلحاً على أحد المقاهي أدى لسقوط اصابات.

وكانت طائرة شحن تركية تحطمت في حزيران 2016 فوق قرية قرب مطار ماناس في بيشكك عاصمة قرغيزستان، مما أسفر عن مقتل عشرات الاشخاص معظمهم قرويون.

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