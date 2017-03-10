بابا الفاتيكان يرسل 100 ألف يورو الى فقراء حلب الاخبار المحلية شارك

أرسل البابا فرنسيس, بابا الفاتيكان, 100 ألف يورو الى الفقراء في مدينة حلب المدمرة.









ونقلت وكالة "روسترز" عن المتحدثة باسم الفاتيكان قولها, يوم الجمعة, إن "البابا فرنسيس أرسل 100 ألف يورو (106090 دولارا) إلى الفقراء في مدينة حلب السورية المدمرة", مشيرة الى انه "ساهم في هذه الهبة الجهاز الإداري للفاتيكان".



وكان البابا فرانسيس دعا, أيلول الماضي, جميع أطراف النزاع السوري إلى "بذل كافة الجهود بغية حماية المدنيين" في مدينة حلب. مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته بتقديم مساعدة لسكان حلب.



كما دعا البابا, أواخر العام الماضي, إلى إنهاء الحرب في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وإحلال السلام والاستقرار في فلسطين والعراق وليبيا وغيرها من دول المنطقة.



ويشار الى أن حلب من أكثر مدن سوريا التي شهدت تدهورا بالأوضاع الانسانية منذ حوالي ست سنوات, حيث دمرت أحياء كاملة بالمدينة وشردت الآلاف من سكانها.



كما اتهمت اللجنة الدولية للتحقيق الخاصة بجرائم الحرب في سوريا, في وقت سابق, الحكومة السورية والمعارضة بارتكاب جرائم حرب أثناء معارك حلب.





سيريانيوز

2017-03-10 20:40:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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