كد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، أن تعاون روسيا مع تركيا ساعد على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفاً ان على المجتمع الدولي توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إنه "ناقش مع الجانب التركي توحيد الجهود الدولية من أجل محاربة الارهاب"، منوهاً "أننا اتفقنا مع شركائنا الأتراك على آليات لوقف الهجمات الارهابية."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشادا في وقت سابق من يوم الجمعة، بالتعاون بين بلدهما لتسوية الأزمة السورية، مؤكدان أن القمة الروسية التركية ستسهم في تحسين الوضع في المنطقة.

يشار إلى أن التعاون الروسي التركي في مجال تسوية الأزمة السورية شهد تكثيفاً منذ أواخر العام الماضي، حيث توسطت موسكو وأنقرة في مفاوضات غير مباشرة جرت وراء الكواليس المغلقة بمبادرتهما بين أطراف الأزمة السورية انتهت في 29 كانون الأول الماضي، إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

كما تم عقد عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين المعارضة المسلحة والنظام السوري لأول مرة في استانا عاصمة كازاخستان، برعاية روسية تركية إيرانية.

سيريانيو