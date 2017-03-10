نقلت وكالة روسية عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لم تسمه، قوله إن واشنطن تعتزم شن عملية الرقة بمشاركة تركيا وحلفائها في التحالف الدولي.

وقالت وكالة "نوفوستي"، الخميس ان المصدر أكد "سنواصل وضع الخطط للمراحل التالية من تحرير الرقة مع حلفائنا وتحديدا، مع تركيا".

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وكانت تركيا أعلنت في عدة مناسبات, ان واشنطن لم تحسم قرارها بشأن عملية استعادة الرقة, مبدية رغبتها في المشاركة بالعملية, لكنها لوحت بعدم المشاركة بالعملية في حال اشراك واشنطن المقاتلين الاكراد فيها.

وأشار المصدر الى أن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" قد حرر بدعم من واشنطن نحو 6 آلاف كلم مربع من الأراضي السورية من قبضة "داعش" منذ 4 تشرين الثاني 2016.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو، أنهم يرفضون بشكل قاطع مشاركة تركيا في عملية تحرير الرقة.

وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خطة تقضي بتوسيع المشاركة العسكرية الأمريكية في عملية الرقة وتقديم الدعم اللازم لقوات "سوريا الديمقراطية في هذه العملية, في وقت كشف قائد قوات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق ستيفن تاونسيند عن مناقشات جارية بين واشنطن وانقرة بخصوص الدور الذي يمكن ان تلعبه الأخيرة في هذه العملية.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.

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