مانشستر يونايتد يعود بتعادل ثمين من ملعب روستوف الروسي بالدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

عاد مانشستر يونايتد الإنكليزي بتعادل ثمين من أرض روستوف الروسي 1-1 ضمن مواجهات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وافتتح الفريق الإنكليزي التسجيل بواسطة اللاعب الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 35 ثم أدرك اللاعب ألكساندر بوخاروف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 53. ويحتاج فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للتعادل السلبي في أولد ترافورد للمرور لربع النهائي. وحقق كوبنهاجن الدنماركي، فوزًا غير مطمئن على ملعبه "باركن"، على أياكس أمستردام الهولندي (2-1).



ويكفي الفريق الهولندي الفوز بهدف نظيف فقط، في مباراة الإياب على ملعبه "أمستردام أرينا" من أجل بلوغ ربع النهائي، فيما يكفي كوبنهاجن التعادل بأي نتيجة، من أجل التواجد في ربع النهائي.



وقطع أندرلخت البلجيكي، خطوة هامة نحو بلوغ الدور التالي، بعدما فاز على أبويل نيقوصيا القبرصي في عقر داره بهدف نظيف. سيريانيوز

2017-03-10 11:45:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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