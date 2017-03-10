مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء قذائف استهدفت أحياء في مدينة درعا الاخبار المحلية شارك

قالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الجمعة، إن شخصاً لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح، جراء سقوط قذائف على أحياء بمدينة درعا.

وأضافت الوكالة ان مجموعات "إرهابية" استهدفت بالقذائف الصاروخية منازل في أحياء السحاري والمطار والضاحية في المدينة. ولفتت الوكالة إلى وقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للحيين جراء القذائف. وشهدت أحياء السحاري والمطار بدرعا استهدافاً متكرراً بالآونة الأخيرة عبر قذائف صاروخية، أودت بحياة عدد من الأشخاص وأصابت آخرين بجروح. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

2017-03-10 14:46:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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