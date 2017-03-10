أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ياسر القاضي، أنه ناقش مع رئيس الوزراء، إنتاج أول هاتف محمول مصري، في أيلول المقبل.

ونقل موقع "مصري اليوم" عن الوزير قوله إن " الهاتف سيكون متاحا للسوق المحلية وللتصدير، كون الوزارة تسعى لزيادة التصدير التكنولوجي، من خلال صناعة وتصميم الإلكترونيات".

وأكد الوزير أن الخطة تهدف لانتاج أول هاتف محمول مصري وأول تابلت وكمبيوتر مصري، من خلال مصانع تتوزع على المحافظات لتحقيق عدالة التنمية، على حد تعبيره.

وقال الوزير إن صادرات "السوفت وير" تتعدى الـ1.2 مليار دولار، وسيتم إنشاء قاعدة خاصة لزيادة صادراتها بالتزامن مع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.