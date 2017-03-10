كشفت "فورد" أنها بصدد اختبار أول طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطع غيار السيارات لسياراتها المستقبلية.

وبحسب Forbes، فإن "فورد" ستصبح أول شركة تختبر هذه الطابعة بهذا المجال، وتدعى الطابعة Stratasys 3D، وتم تصميمها خصيصًا لتلبية المتطلبات المتعلقة بتصنيع أجزاء كاملة من السيارات مع خواص ميكانيكية لتكرار الإنتاج.



وتستطيع الطابعة أيضاً إنتاج قطع الغيار باستخدام مواد مثل ألياف الكربون المتينة وخفيفة الوزن، وقادرة على تصنيع أجزاء من أي حجمٍ وشكل وأخف وزنا عن المعتاد، مايساعد على تحسين كفاءة الوقود.