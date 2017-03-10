أعلنت "بلاك بيري" عدم نتيها تصنيع هواتف ذكية بعد اليوم عن طريقها، وذلك بعد تغيير سياستها الاستراتيجية في الانتاج.

ونقل موقع VentureBeat عن رئيس وحدة حلول المحمول في بلاك بيري - أليكس ثيربر قوله إن "الشركة ستركز على البرمجيات، في حين أنها ستمنح التراخيص لإنتاج أجهزتها كونها لن تهتم بالتركيز عليها".



وتوقف الشركة شخصياً عن انتاج أجهزة ذكية، لايعني عدم رؤية أجهزة جديدة تحمل شعارها في المستقبل. لكنها ستسلم التراخيص لأطراف تتولى عملية إنتاج وبيع كافة أجهزتها.



ومنح التراخيص لأطراف أخرى، لا يعني أن "بلاك بيري" لن تملك القول الفصل في تصميم هواتفها المقبلة، بل سيظل لديها الحق في تقييم الإصدارات الجديدة والموافقة عليها من عدمه فيما بعد.



وكشفت شركة "بلاك بيري" خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2017 عن هاتف KEYONE، الذي كان يشبه هواتفها القديمة في السابق.