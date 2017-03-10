"فولكس فاغن" تعرض سيارتها المستقبلية علوم وتكنولوجيا شارك

عرضت "فولكس فاغن" الألمانية سيارة مستقبلية دون عجلة قيادة ويمكن استدعاؤها بكبسة زر عبر تطبيق.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن "سيارة Sedric ستكون أولى سيارات الشركة المصممة لتقاد آلياً بشكل كامل ولكن هذا التصميم لم يتم تنفيذه بعد على أرض الواقع.

وعرضت "فولكس فاغن" فيديو عن التصميم في معرض "جنيف الدولي للسيارات"، حيث تبدو السيارة من الداخل كما لو كانت في حقبة السبعينيات من القرن الماضي.

2017-03-10 15:40:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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